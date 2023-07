Unreal Engine : quelles nouveautés s'ajoutent à la version 5.2 ?

L'autre point majeur sur lequel se concentrent les nouveautés de l'Unreal Engine 5.2 est l'amélioration du comportement de la compilation des nuanceurs (la version PC de The Last of Us Part I en aurait bien eu besoin…). Elle vient en ce sens améliorer encore la compilation asynchronisée introduite dans la version 5.1 pour réduire au strict minimum les problèmes de saccades. Malgré ces améliorations, Digital Foundry a tout de même relevé quelques ralentissements, malgré une configuration très (très) solide.