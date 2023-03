The Last of Us Part I : un portage PC apocalyptique et infecté de problèmes ?

Alors que Sony avait jusqu'alors gâté le PC avec des portages globalement de qualité de certaines de ses exclusivités phares, tel n'est malheureusement pas le cas pour l'une de ses plus grandes franchises. The Last of Us Part I est en effet arrivé hier sur PC avec des résultats pour le moins… apocalyptiques.

Même si les configurations requises pour jouer étaient relativement raisonnables (sauf pour jouer à 60 fps en 4K à base de RTX 4080 et 32 Go de mémoire vive), des joueurs avec des PC de tous bords n'ont tout simplement pas pu découvrir le chef-d'œuvre de Naughty Dog sous sa plus belle forme.