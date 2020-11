The Last of Us Part II : une version améliorée pour la PS5 serait en production

Techniquement un véritable chef d'œuvre sur PS4, le dernier bébé de Naughty Dog gagne en effet à être porté sur PS5 afin de nous flatter encore davantage la rétine, grâce notamment au ray-tracing, en toute fluidité.

Pour l'heure, The Last of Us Part II est bien entendu jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité et profite déjà de quelques nouveautés apportées par la console next-gen de Sony.

Le jeu exploite en effet le retour haptique intégré à la manette DualSense, ainsi que les gâchettes adaptatives. Il utilise également à bon escient le hardware plus musclé de la PS5, avec des temps de chargement nettement améliorés et une fréquence d'images plus stable.

Une patience toute relative semble donc être de mise avant de (re)découvrir les aventures d'Ellie sous l'angle glorieux de la next-gen.