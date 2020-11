DualSense : on a testé la manette de la PS5 sur Astro's Playroom

Reprenant le schéma bicolore de la PS5, la DualSense frappe tout de suite par sa taille, plus imposante que les manettes de la génération précédente. Les poignées sont plus larges mais une fois en main l'ergonomie est excellente, avec une préhension largement plus confortable que ce que proposait la DualShock 4. On s'approche ainsi des sensations de la manette Xbox Series, en conservant toutefois le caractère propre à Sony, induit en premier lieu par les joysticks symétriques.

Si votre serviteur se rangera très certainement dans la « team asymétrique », les sensations restent excellentes, les matériaux et l'assemblage irréprochables. La DualSense respire la robustesse tout en restant agréablement légère en main. On regrettera juste la forme et le placement du bouton PlayStation, moins pratiques qu'auparavant.