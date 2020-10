PS5 : le matériel et les perfs en jeu dévoilés par les YouTubeurs japonais, mais pas l'interface

Comme nous l'avons précisé dans notre précédent article, les YouTubeurs japonais ont encensé le silence du système de ventilation de la PlayStation 5. Elle chaufferait également très peu après plusieurs heures d'utilisation. La manette n'a pas non plus échappé aux louanges des testeurs. Ces derniers expliquent avoir vraiment ressenti différentes sensations (plonger dans l'eau, des rafales de vent…) via les fonctionnalités de la DualSense.