PS5 : ce qu'il faut retenir de la présentation de Sony

En effet, la machine se déclinera en deux modèles différents. Le premier est une PS5 équipée d'un lecteur Blu-Ray 4K et le second ne pourra lire que les jeux dématérialisés, un peu à la manière de la Xbox One S All Digital. Le prix et la date de sortie n'ont toujours pas été annoncés. Nous savons seulement que la console arrivera en fin d'année.