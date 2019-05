Xbox One S All Digital : l'erreur de casting de Microsoft ?

Xbox One S All Digital Edition... mais pourquoi au juste ?

Un souci de mémoire, de design...

Un vrai problème de prix

Pour Microsoft, il s'agit de proposer une console dépourvue de lecteur optique, pour privilégier uniquement le jeu au format dématérialisé. Pour les joueurs, difficile de voir le réel intérêt de la chose.Pour rappel,. La machine embarque un disque dur de 1 To, avec trois jeux offerts, à savoir Forza Horizon 3, Minecraft et Sea of Thieves. Le tout,Une machine qui se prive donc de l'un de ses principaux arguments de vente (notamment par rapport à une PS4) : le lecteur vidéo Blu-Ray 4K. A l'époque déjà, beaucoup de joueurs avaient opté pour la PS2 ou la PS3/Xbox 360 pour profiter principalement d'un bon lecteur DVD/Blu-Ray/HD-DVD à prix abordable, et qui faisait aussi console de jeux vidéo.Sans lecteur Blu-Ray,. Il faut donc impérativement payer le prix fort via le Marché Xbox ou opter pour le Xbox Game Pass.De plus,. Il suffit d'installer 7 ou 8 jeux imposants (Gears of War 4, Forza Motorsport 7...) pour se retrouver avec une mémoire remplie à ras bord. Certes, on peut alors relier un disque dur externe, mais un disque dur plus important (et pourquoi pas plus rapide également) aurait clairement été le bienvenu ici.Dommage également que Microsoft n'ait pas jugé utile de profiter de l'occasion pour proposer un nouveau design. Avec sa PSP Go à l'époque, qui avait elle aussi fait le pari du 100% dématérialisé (et dont le bide commercial retentit encore si on tend un peu l'oreille), Sony avait alors su proposer une console radicalement différente du modèle de base. Dépourvue de lecteur optique, on aurait au moins pu imaginer une Xbox One plus compacte... Mais il n'en est rien.Toutefois, ce qui constitue clairement LE souci majeur de cette Xbox One S All Digital, c'est son prix. En effet, à 229,99 euros,la console est à peine moins chère que la Xbox One S « classique », laquelle est proposée sur le web à 240/250 euros, avec un ou plusieurs jeux inclus, et avec un lecteur Blu-Ray et tous les avantages associés.Bref, autant d'éléments qui font qu'(au moins pour passer sous le seuil des 200 euros) dans les prochains mois.