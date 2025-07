MattS32

Fodger: Fodger: maintenir un taux minimum de rafraîchissement pour le confort visuel (60hz …)

Je ne pense pas que ça change grand chose à ce niveau…

Sur les CRT, la fréquence de 60 Hz minimum était nécessaire, du fait du fonctionnement de la technologie (un flash à chaque rafraichissement, donc il fallait un taux de rafraichissement assez élevé pour que l’œil n’ait pas le temps de voir la luminosité du flash diminuer).

Avec les OLED et LCD, la luminosité est constante, le rafraichissement ne fait que changer le contenu de l’image, s’il a changé depuis la précédente.

Donc sans le VRR, si le GPU produit les images moins vite que la fréquence de rafraichissement, ça va simplement maintenir certaines images plus longtemps (2 cycles ou plus) que d’autres, ce qui n’apporte aucun bénéfice visuel, au contraire (dans une séquence animée, avoir certaines images qui s’affichent deux fois plus longtemps que d’autres, c’est désagréable visuellement…).

Fodger: Fodger: Le VRR requière au moins du HDMI 2.1, ça peut-être aussi donc être pour s’assurer d’un maximum de clients potentiels

Ça ne justifie pas de le désactiver complètement… Le fait de supporter le HDMI 2.1 et la VRR pour une source n’implique pas qu’elle n’est pas compatible avec des écrans HDMI 2.0 ou moins.

Fodger: Fodger: Le VRR a une plage très large : 30 Hz à 120 Hz ; sachant qu’à 60 Hz en (4k sur un écran ? bonjour la fatigue !) ce n’est pas fou pour les yeux à 30 Hz ça doit piquer.

Même chose que sur le premier point. On n’est plus en CRT, le 30 Hz ça ne scintille pas, l’image reste stable. Ça peut manquer de fluidité sur les animations, mais ça ne sera pas plus fluide à 60 ou 120 Hz si ce qui limite c’est la capacité du GPU à produire plus de 30 images par seconde.