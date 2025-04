Difficile en réalité d'opposer frontalement la nouvelle Nintendo Switch 2 et le Steam Deck, tant les deux machines n'évoluent pas dans la même cour, malgré un look désormais très similaire. Pour les intéressés, tout se jouera au niveau des jeux auxquels on souhaite s'adonner, avec toujours ce côté très PC et solitaire du Steam Deck, quand la Nintendo Switch 2 joue la carte du fun « façon Nintendo » et d'un multijoueur très simple d'accès via les Joy-Con.

Chez Nintendo, on va retrouver une machine fermée, taillée pour le jeu vidéo, et bien sûr les exclusivités Nintendo (quitte à en payer le prix fort), tandis que chez Valve, on propose un Steam Deck davantage orienté PC que console en réalité.

La personnalisation est omniprésente, les possibilités offertes sont plus nombreuses, et si les exclusivités Nintendo sont absentes, la machine (et donc le joueur) peut compter sur un catalogue Steam constamment renouvelé, avec en prime des promotions en pagaille pour jouer très souvent à petit prix.