Steam Deck : la console portable est-elle une porte d'entrée au jeu sur PC ?

Si on peut potentiellement répondre « à tout le monde », on peut aussi imaginer que les joueurs et joueuses sur console et mobile pourraient (re)découvrir le jeu PC à travers ce Steam Deck. Toutefois le manque de puissance de la console portable, par rapport aux machines fixes limitera probablement l'accès à des jeux trop gourmands, difficiles à faire tourner dans des conditions optimales, et incitant alors à se tourner vers un nouveau type de jeux…