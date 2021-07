Steam Deck : que vaut la console de Valve face à la PS5 et la Xbox Series X ?

Peut-être davantage que leur puissance de calcul, ce qui distingue le plus la console de Valve de ses concurrentes est la nature de son stockage interne. Sur le modèle de base, tarifé 419 €, on n'obtient que 64 Go de mémoire flash (eMMC). Outre le fait qu’il ne faudra pas plus de deux ou trois jeux maximum pour épuiser l’espace disponible, il faut s’attendre à des temps de chargement beaucoup plus lents sur cette machine hybride que sur une console de salon de dernière génération.

Pour s’en rapprocher au mieux, il faut donc opter pour le modèle 256 Go (549 €) ou 512 Go (679 €), qui embarquent tous deux un stockage NVMe beaucoup plus véloce. Mais, à ce prix-là, ne vaut-il pas mieux investir ses deniers dans l’une ou l’autre des consoles les plus puissantes du marché ?

Cela dépend des usages. Certains préféreront en effet avoir un accès permanent à leur ludothèque Steam plutôt que de découvrir des titres issus des catalogues Sony et Microsoft. Toujours est-il que le rapport performances-prix de la machine de Valve ne saute pas vraiment aux yeux pour le moment.