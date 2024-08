Seul Valve a fait le choix de l'OLED avec la seconde version de son Steam Deck et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat fait plaisir à voir. ZOTAC se dirigerait-elle vers un insolent succès à son tour ?

Rien n'est moins sûr, car si la technologie AMOLED est un atout de poids, de nombreux points sont plus questionnables. D'abord, la taille de cette dalle, car avec 7 pouces on est au niveau de certaines concurrentes, mais derrière le Steam Deck OLED (7,6 pouces) et la Legion Go (8,8 pouces). Plus gênant encore, ZOTAC n'opte que pour une batterie de 48,5 Wh, 16 Go de LPDDR5X et 512 Go de SSD. Autant de caractéristiques parfaitement « dans les clous » pour une console de 2023, mais moins en phase avec les concurrentes de 2024.