Ryzen 7 8840U et écran AMOLED : la nouvelle console Zotac Zone entend bousculer la concurrence

La bête est donc relativement volumineuse avec ses 31 centimètres de long pour 13,5 cm de large et très exactement 4 cm d'épaisseur. En revanche, le poids semble contenu à « moins de 700 grammes », mais sans valeur précise. Au cœur de la machine, on retrouve donc le Ryzen 7 8840U utilisé par de nombreuses entreprises chinoises comme AYANEO et pas le Z1 Extreme employé par ASUS sur sa ROG Ally par exemple.

Les performances devraient cependant être similaire car le Ryzen 7 8840U est très proche avec ses 8 cœurs/16 threads Zen 4 (jusqu'à 5,1 GHz) et ses 12 unités de calcul RDNA 3. On parle de 16 Go de LPDDR5X-7500 pour épauler cette APU ce qui est inférieur aux annonces d'ASUS pour sa ROG Ally X.