ASUS ROG Ally X : la version peaufinée et boostée de la console est désormais officielle

ASUS commence par nous préciser d'entrée de jeu que le processeur de sa nouvelle console portable reste le même que sur le précédent modèle. On retrouve donc un AMD Ryzen Z1 Extreme, auquel se greffe toutefois plus de stockage, mais aussi de la mémoire vive plus rapide et disponible en plus grande quantité. Une belle manière d'augmenter aussi la quantité de mémoire allouée à l'IGPU, puisque ce dernier partage sa VRAM avec la RAM du système.

On profite ainsi, cette fois, d'un total de 24 Go de RAM en LPDDR5X cadencée à 7500 MHz, et d'un SSD de 1 To (contre 512 Go auparavant). Cette nouvelle mouture de la ROG Ally dispose par ailleurs d'une carte mère remaniée, permettant l'utilisation de SSD au format M2 2280, et ce de manière à favoriser l'évolutivité du stockage interne, souligne ASUS.