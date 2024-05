Dotée de 1 To de stockage, l'ASUS ROG Ally X serait finalement plus chère que la ROG Ally

Nous avons aussi la confirmation d'un changement majeur du côté du SSD. Il s'agit donc bien d'un modèle M.2 NVMe, mais au format 2280, bien plus standard. La capacité passe de 512 Go à 1 To pour plus de tranquillité. Il n'est toujours pas question de préciser le poids exact de la ROG Ally X, mais elle serait (un peu) plus lourde que la ROG Ally. À cause de la batterie qui pourrait être jusqu'à 40 % plus importante ?

Pour cette batterie, nous ne connaissons pas la nouvelle capacité, qui sera supérieure à celle de la ROG Ally. Hélas, l'ultime précision apportée ce jour fera grincer quelques dents : la ROG Ally X sera lancée à 799 dollars, quand la ROG Ally avait débuté à 699 dollars. Une inflation regrettable, mais attendons tout de même le 2 juin pour toutes les confirmations.