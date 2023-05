On connait le prix européen de la ROG Ally, concurrente numéro 1 du Steam Deck

L'information nous vient une nouvelle fois de Rolland Quandt, journaliste pour le site spécialisé allemand WinFuture. L'intéressé a été en mesure de dénicher le prix de la ROG Ally équipée d'une puce AMD Ryzen Z1 Extreme, mais aussi de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration de la console, la plus haut de gamme, serait commercialisée à 799 euros en Europe.

Pour rappel, le journaliste avait évoqué un prix de 700 dollars pour ce même modèle outre-Atlantique, soit un peu plus de 635 euros. États-Unis oblige, ce prix serait néanmoins affiché hors taxes. Avec les taxes, atteindre la barre des 799 euros sous nos latitudes semble cohérent. Ce placement tarifaire s'avère en outre logique puisque la version la mieux équipée du Steam Deck, moins performante que l'ASUS ROG Ally, se monnaye pour sa part 679 euros en France.