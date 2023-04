Les consoles ASUS et AOKZOE seront à un prix et un équipement proches

Plus important, l'A1 Pro sera bel et bien conçue autour d'une puce AMD Ryzen 7840U comme nous le supposions il y a quelques jours. Ce composant se caractérise par l'association de cœurs Zen 4 (CPU) et de cœurs RDNA 3 (GPU), pour un niveau de performances largement supérieur à celui proposé par le Steam Deck de Valve.

En attendant le lancement imminent de la campagne de financement participatif sur Indiegogo, AOKZOE a confirmé une information cruciale : sa console sera vendue 799 dollars. Un prix plus élevé que la plus puissante version du Steam Deck (649 dollars), mais qui permet de profiter d'une APU plus musclée et d'une capacité de stockage doublée (1 To).