AOKZOE lance la première console portable équipée d'un Ryzen 6800U sur Kickstarter

Outre ce qu'elle a sous le capot et qui fait fortement envie, l'AOKZOE A1 ne délaisse pas non plus ce qui est de l'extérieur. Elle arbore en effet un design qui touche forcément à la fibre des joueuses et joueurs, et propose des joysticks fluides, des gâchettes analogiques linéaires, et un éclairage RGB « respirant » (une première sur le marché des hybrides PC/consoles) et entièrement personnalisable. Le tout pour des dimensions relativement compactes de 285 x 125 x 21 mm et un poids plutôt léger de 668 grammes, ou de 729 grammes pour la version ultime

Même si AOKZOE s'enflamme avec son produit, l'A1 sait garder la tête froide grâce à un système de refroidissement composé de ventilateurs en aluminium, de tuyaux de chauffage en cuivre et d'un contrôle de la température intelligent afin d'éviter la surchauffe. Côté batterie, la version standard en embarquera une de 48 Wh, pour passer à 65 Wh sur la version ultime.

Cet hybride PC/console prometteur et innovant sur le papier va ainsi débuter sa production incessamment sous peu. Il est possible de soutenir le projet via une campagne Kickstarter, avec un ticket d'entrée affiché au tarif tout de même assez salé de 899 euros. AOKZOE promet toutefois que cette participation à la campagne de financement sera bel et bien récompensée par la livraison de l'A1 à partir de septembre 2022.