Valve envisage d'optimiser Steam OS pour Ryzen 7 6800U et les machines qui en découlent

Officialisé il y a un tout petit peu plus d'un an, le Steam Deck a connu un lancement plus mouvementé que prévu à sa disponibilité en février dernier, avec quelques mois de retard sur le programme. Aujourd'hui, son approvisionnement est toujours compliqué et cela laisse des opportunités à des concurrents qui ne manquent pas d'idées, comme en témoigne la nouvelle machine de GPD.