Avec ce nouveau dock, le Steam Deck est littéralement un PC

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore JSAUX, il s’agit d’un fournisseur d'accessoires électroniques offrant des solutions d'alimentation, de transit de données, de connectivité audio/vidéo et de productivité. Travaillant main dans la main avec Valve, le fabricant propose notamment une station d’accueil à destination du Steam Deck ainsi que divers accessoires (protecteur d'écran, mallette de transport, etc.).