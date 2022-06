Steam Deck : le dock permettant de le brancher à un écran prend du retard

S’il n’est pas indispensable pour brancher son Steam Deck à un écran externe, le dock offre également une connectique complète (port Ethernet, USB-C, USB-A, alimentation) qui peut une nouvelle fois rapprocher la console de Steam d’une Nintendo Switch. Mais, les premiers clients font devoir se montrer encore plus patients que prévu.

La reprise de la pandémie, conjuguée à une indisponibilité globale de certaines pièces nécessaires à son assemblage, obligent Valve à retarder sa sortie sine die. Dans son communiqué, la marque explique néanmoins que ces contretemps seront sans impact sur la production du Steam Deck qui « est composé d’autres pièces, fabriquées dans d’autres usines. »

L’entreprise dit être à la recherche d’une autre solution pour pouvoir lancer son dock le plus rapidement possible et promet que de plus amples informations seront prochainement partagées.