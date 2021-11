Dans les entrailles de Steam Deck : la puce AMD porte le nom de code Aerith

Valve a déjà souligné que, côté stockage, le modèle le moins onéreux de Steam Deck sera doté d'un simple eMMC de 64 Go alors que les modèles plus costauds disposeront d'un SSD NVMe de 512 Go / 1 To. Quelques mesures ont été réalisées : le démarrage du système est 25 % plus lent et le chargement d'un jeu prend 12,5 % plus de temps sur l'eMMC.