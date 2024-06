Une nouvelle promotion autour du Steam Deck : il débute à 313,65 €... jusqu'au 11 juillet

Ce Steam Deck LCD existe toujours en trois variantes depuis le lancement du Steam Deck OLED : avec 64 Go de eMMC, avec un SSD NVMe de 256 Go ou un SSD NVMe de 512 Go et, bien sûr, toujours cette dalle 7 pouces IPS.

L'intérêt de ce « vieux » Steam Deck est évidemment d'être sensiblement moins cher que la machine avec écran OLED. Ainsi, la version 64 Go était proposée à 369 euros tandis que les deux autres se négociaient 419 et 469 euros. Des prix qui ne reflètent toutefois plus la réalité puisque Valve vient de mettre en place une nouvelle promotion autour de la machine. Enfin, autour de deux des trois versions.