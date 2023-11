Valve dévoile un sympathique Steam Deck OLED, disponible dès la semaine prochaine

Après avoir passé en revue les différents aspects du Steam Deck, il est temps de répondre aux questions posées en introduction. Si vous êtes un joueur ou une joueuse occasionnelle, passez votre chemin et offrez-vous une Switch. Moins chère, plus compacte, plus simple à utiliser, vous y trouverez certainement votre bonheur. D’autant qu’un nombre impressionnant des très bons jeux Nintendo ou indépendants sont disponibles sur cette console.



Le Steam Deck se destine avant tout aux joueurs et joueuses PC, déjà utilisateurs de Steam et qui possèdent une bibliothèque de jeux conséquente. Dans ce cas, le Steam Deck permet de jouer dans d’excellentes conditions partout, que vous voyagiez beaucoup, que vous préfériez jouer dans le hamac de votre jardin ou bien au chaud sous la couette. Malgré quelques limitations - principalement les jeux utilisant des logiciels anti-triche - la magie opère, les performances sont excellentes, l’autonomie très correcte, la prise en main perfectible, mais tout de même confortable.



Il ne manque pas grand-chose à Valve pour faire du Steam Deck une première « console » exceptionnelle : des contrôles améliorés, notamment pour les petites mains, un écran OLED et un logiciel abouti. Sur ce dernier point, gageons que Valve améliorera sa formule rapidement. Lors de la période de tests, de nombreux retours ont été pris en compte avec une communication très transparente. Valve semble croire beaucoup en son produit et y mettre les moyens. Restent les bidouilleurs en tous genres, les fans d’émulation ou tech addict qui voudront une machine puissante et compacte pour s’adonner à leurs passions : avec le Steam Deck, Valve leur offre un système taillé sur mesure, totalement ouvert. Nous avons hâte de voir ce que la communauté va en faire, mais l’avenir du Steam Deck semble très prometteur.