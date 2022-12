Steam dévoile l'avenir du Steam Deck

Dans un premier temps, Valve confirme que le Steam Deck va continuer à profiter de nombreuses mises à jour. « Tant qu’il y aura des joueurs, nous continuerons à déployer des mises à jour régulières », assure le constructeur.



En ce qui concerne la batterie (en forme de L et inamovible), Pierre-Loup Griffais indique que la solution actuelle n’est pas idéale, mais qu’elle était la seule à même de proposer une expérience nomade digne de ce nom. Néanmoins, les deux designers expliquent que « l'équipe rend déjà les choses plus faciles avec les nouvelles révisions du matériel ». On peut donc s’attendre à un « nouveau » Steam Deck prochainement, doté de quelques optimisations matérielles.