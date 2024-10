Valve refuse de suivre le modèle de mises à jour fréquentes, comme l'ont fait certains concurrents, estimant qu'un cycle annuel d'améliorations marginales ne serait pas « juste » pour les consommateurs. Cela explique pourquoi le Steam Deck OLED, bien que proposant des améliorations comme un meilleur écran et une plus grande autonomie, n'est pas considéré comme un Steam Deck 2. Pour Valve, l'avenir de la console repose sur des innovations technologiques substantielles et non sur des améliorations incrémentales.

En attendant, la société est un exemple à suivre en termes de suivi logiciel puisque le Steam Deck est mis à jour très régulièrement, et les jeux les plus populaires sont «Verified » (certifiés compatibles) très rapidement après leur sortie, si ce n'est le jour même.