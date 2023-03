Le Steam Deck a un an, à quand la version 2 ?

Ainsi, Valve est pour l'instant loin d'envisager un successeur a son nouveau poulain, tant il y a encore du travail de fond et de forme à faire sur cette première itération. À cet instant, il n'est en effet pas question pour la société de Gabe Newell de produire un Steam Deck 2 dans les deux prochaines années.

Cela vient quelque peu contredire des rumeurs récentes en ce sens. Tout au plus pourrions-nous avoir droit à quelques améliorations matérielles, notamment au niveau de la batterie, du refroidissement ou du stockage. Mais, a priori, rien qui se rapproche d'une véritable nouvelle version de l'appareil.

Pour l'heure, Valve préfère donc bichonner son premier modèle et continuer à l'alimenter en correctifs et améliorations. Au vu de sa popularité et de son succès, cela semble être la stratégie la plus sage (stratégie d'ailleurs adoptée par Nintendo avec sa Switch, dont une seconde version se fait pour le coup ardemment désirer). Cela dit, avec les savants fous de Black Mesa, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises.