Steam Deck : 5000 jeux certifiés, 2000 injouables... et une montagne encore à tester

On peut notamment citer Elden Ring, Monster Hunter Rise ou encore Marvel's Spider-Man Remastered, tout fraîchement sorti sur PC. On remarque également quelques pépites indépendantes comme le divin Hades, ou encore Vampire Survivors et le très récent Cult of the Lamb.

Un travail de titan par Valve qu'il convient toutefois de relativiser. Steam compte en effet dans son giron la bagatelle de 50 000 jeux. La route est donc encore très longue avant que l'ensemble de ces jeux ne soit testé pour en vérifier la compatibilité avec le Steam Deck.