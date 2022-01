Avis de lecteurs : le Steam Deck éveille votre curiosité, mais la prudence est de mise

On le sait, le succès de la Nintendo Switch repose en grande partie sur son concept « hybride ». À la fois console de salon et console portable, elle peut être transportée partout, sans réelles pertes de qualité visuelle ou sur le gameplay. C’est sur ce segment désormais bien ancré dans l’esprit des joueurs que se place Valve avec son Steam Deck.

En se présentant d’abord comme une console portable, l’appareil promet bien des choses. Il est ainsi possible d'accéder à la quasi-totalité de ses jeux Steam, mais également d'installer, en théorie, d’autres plateformes, comme le Xbox Game Pass .

Promesses mises à part, c’est néanmoins cet état de fait qui soulève une question finalement légitime : à qui s’adresse cette console ?

Comme l’indique Garden Dwarf dans nos commentaires, reste à savoir si l'on a vraiment envie d’avoir une console de ce type à portée de mains, alors même que l’on dispose d’un PC solidement équipé ou d’un smartphone dernier cri :

J’ai un PC gamer à la maison et un téléphone capable de faire tourner des jeux. Le seul endroit où je joue à des jeux vidéo, c’est chez moi. Sinon, soit je suis au bureau (et je ne joue pas), soit je suis chez des amis ou de la famille (et là non plus, pas de jeux vidéo).