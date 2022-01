Avis de lecteurs : allez-vous acheter le Steam Deck ?

Signe que les pré-ventes semblent être un succès, on voit surtout de plus en plus d'éditeurs et développeurs communiquer à grand renfort d'extraits quant à la disponibilité et la compatibilité de leurs productions avec le Steam Deck .

Proposée à partir de 419 €, soit 120 € de plus qu'une Nintendo Switch, la console portable de Valve recevra-t-elle vos faveurs ? L'avez-vous précommandée ou avez-vous prévu de le faire ? Et si ce n'est pas le cas, pour quelle raison ?

On attend vos témoignages dans les commentaires !