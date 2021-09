Valve publie la FAQ du Steam Deck : plus de détails sur le matériel, le logiciel et le jeu

Dans le rayon des bonnes nouvelles, sachez que plusieurs comptes Steam peuvent être associés à un même Steam Deck, avec les données de sauvegarde et les paramètres locaux enregistrés pour chaque compte. L'option « Ajouter un jeu » de la version de bureau sera également disponible sur la console portable, et les utilisateurs et utilisatrices auront la possibilité de lancer des jeux non Steam via Proton. Notons d'ailleurs que les améliorations apportées à Proton sur Steam Deck seront déployées également sur les autres plateformes.

L'interface de Steam Deck remplacera à terme celle de Big Picture, mais le changement s'effectuera pas étapes. Le mode hors ligne fonctionnera comme sur Steam pour PC : il faudra bien sûr une connexion internet pour télécharger des jeux et les titres multijoueur, mais un jeu qui ne nécessite pas de connexion à internet pourra être joué sans connectivité.