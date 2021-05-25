Le Quest 3 s’impose comme un choix pertinent pour la majorité des utilisateurs. Ses écrans haute définition et sa fluidité assurent une immersion réussie, tandis que son autonomie et son confort en font un bon compagnon de jeu et de découverte.

On regrette toutefois l’absence de sangle de qualité incluse, une autonomie encore limitée et un poids perceptible lors de longues sessions. Malgré cela, il demeure la meilleure porte d’entrée pour une expérience VR moderne et flexible.