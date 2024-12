Si vous êtes amenés à acheter un fauteuil, vous allez très certainement être confronté à cette interrogation : pourquoi acheter un fauteuil gaming et pas un fauteuil de bureau ?

À vrai dire, le choix est délicat, car les fauteuils portant l'étiquette « gaming » représentent un marché relativement nouveau et peu fourni par rapport à celui des chaises de bureau. Cela signifie que l'éventail de produits est considérablement plus large en ce qui concerne les fauteuils de bureau. On en trouve en effet à tous les prix et pour à peu près tous les goûts, mais vu la multitude de produits le choix n'en est que plus complexe, surtout sur le bas de la gamme où la qualité est souvent douteuse.

Le premier critère qui fait souvent pencher la balance, c'est d'abord l'esthétique ! Les fauteuils pour joueurs adoptent généralement un look racé et assumé, avec un design qui est finalement difficilement comparable avec des fauteuils de bureau classiques, ou chics pour les plus onéreux d'entre eux. Malgré tout, le marché des fauteuils gaming a très rapidement évolué et on ne peut pas dire aujourd'hui que le choix s'arrête uniquement sur des critères esthétiques.

Les fabricants ont d'abord diversifié leurs gammes et il n'est pas rare de trouver des fauteuils gaming sobre et discret qui peuvent se fondre, par exemple, dans un environnement de travail. Ensuite, les fauteuils dignes de ce nom nous proposent des prestations solides si l'on s'en remet à leur prix de vente. En tant que produit « gaming », les modèles qui font preuve d'un minimum de sérieux ont en effet su répondre aux besoins des joueurs, à savoir offrir des sièges qui prennent soin de nos lombaires et qui restent confortables avec un usage quotidien et intensif pour nos longues sessions de jeu.

Toutefois le succès des fauteuils gaming repose sur un autre point, car ils parviennent à concilier design, ergonomie et fonctionnalités en conservant des tarifs raisonnables. Si certains fauteuils de bureau parviennent également à offrir de bonnes prestations, notamment avec les modèles dits ergonomiques, force est de constater que leur prix est souvent très salé.