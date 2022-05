Test The G-Lab K-Seat Rhodium Atom : un fauteuil gaming premier prix qui vaut le coup ?

Cela renforce la bonne impression laissée par les instructions de montage qui sont on ne peut plus claires et permettent de mener une opération sans encombre. Bien sûr, il est toujours plus simple de réaliser le montage du fauteuil à deux, mais il est ici parfaitement possible d’y parvenir seul. On fixe d’abord très simplement les cinq roues sur la base étoilée (les retirer n’est guère plus compliqué).