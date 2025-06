Testé en finition blanc arctique, l'Asus ROG Delta II est un concurrent sérieux sur le segment des casques de gaming sans fil qui font le maximum. Impressionnés par son confort d'utilisation et sa grande polyvalence, nous le sommes tout autant par son expérience sonore complète et immersive, clairement indiquée pour certains genres de jeux (FPS et jeux de course notamment).

À ce niveau de prix, on peut dire que le ROG Delta II dépasse le simple accessoire gaming : c’est aussi un compagnon du quotidien, pratique pour les appels comme pour la musique. Avec une autonomie de plus de 140 heures et une charge rapide offrant 11 heures d’écoute en seulement 15 minutes, difficile de tomber en panne sèche.

La question demeure : l'éclairage RGB est-il nécessaire pour un gamer âgé de plus de 22 ans ? Les streamers pro répondront par la positive, et les autres pourront éventuellement craquer pour ce look si distinctif qui semble crier "je joue, donc je brille".