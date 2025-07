Le LG UltraGear 27GX790A s’impose comme l’un des moniteurs OLED les plus réactifs du marché. Son temps de réponse fulgurant, sa latence minimale et son mode 480 Hz en 1080p en font une référence pour les joueurs en quête de fluidité extrême. La qualité d’image n’est pas en reste, avec une colorimétrie relativement juste et un contraste infini, même si la luminosité reste en retrait face à certains concurrents.



La dalle matte est une vraie réussite, les fonctionnalités gaming sont bien pensées, et l’ensemble bénéficie d’un design sobre mais efficace. On regrette toutefois une connectique un peu chiche — un seul DisplayPort, absence d’USB-C — et un rétroéclairage RGB plus décoratif que fonctionnel.



À condition d'accepter ces concessions, le 27GX790A offre une expérience OLED ultra fluide et taillée pour l’e-sport, sans renier la qualité visuelle. Un écran exigeant, pour des joueurs qui le sont tout autant.