Voilà un écran de jeu qui parvient idéalement à se positioner. L'AORUS FO27Q2 offre une expérience immersive de premier plan, grâce à sa dalle QD-OLED et à une superbe reproduction des couleurs. Son contraste infini, son excellente gestion des mouvements et sa faible latence font de lui un choix incontournable à un tarif très avantageux. Il ne se contente pas de briller en termes de performances, puisqu’il offre également une ergonomie soignée, une connectique riche et variée et quelques petits bonus.



Parmi les points sujet à discussion, on note que l'écran reste sensible aux reflets en raison de son revêtement brillant, ce qui pourrait gêner dans des environnements très lumineux. De plus, bien que l'écran soit un excellent choix pour la majorité des joueurs, certains regretteront le manque de peps pour afficher des scènes très lumineuses en HDR. Globalement, l'AORUS FO27Q2 est un excellent écran pour les gamers avec un tarif qui permet de faire descendre le ticket d'entrée pour profiter de la technologie QD-OLED.