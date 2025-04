Avec le ROG Swift PG27UCDM, Asus livre un écran haut de gamme à la croisée du gaming compétitif et du moniteur créatif. Sa dalle QD-OLED 4K à 240 Hz conjugue fluidité extrême, précision colorimétrique et contraste absolu, le tout avec une calibration soignée dès la sortie de boîte. À cela s’ajoute une expérience utilisateur particulièrement bien pensée : le design est sobre et fonctionnel, la connectique est complète, et l’écran embarque des fonctionnalités avancées comme le commutateur KVM, la prise en charge du Dolby Vision, un capteur de présence, ou encore le logiciel DisplayWidget Center pour un contrôle simple et complet.



On apprécie également qu’Asus ait clairement indiqué une garantie de 3 ans couvrant le burn-in, un élément rassurant et désormais indispensable pour un écran OLED de cette trempe. Le seul véritable point de réserve reste son tarif élevé, mais qui demeure cohérent au vu des prestations proposées et de la concurrence sur ce segment très haut de gamme.