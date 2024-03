OLED : les brulures d’écrans, ou burn in, sont-elles toujours à craindre en 2024 ?

L’OLED a beaucoup évolué ces dernières années. Intégrée à de nombreux produits, de nos smartphones à nos téléviseurs, cette technologie d’affichage s’est assez largement démocratisée, si bien qu’on la retrouve désormais pour animer certains moniteurs PC et écrans gaming, mais aussi plusieurs références de laptops et autres consoles portables.



Malgré cette popularité croissante, conjuguée à des progrès significatifs en matière de performances et de qualité d’affichage, l’OLED reste souvent pointée du doigt en raison de l’usure de ses diodes organiques provoquant parfois des brulures d’images permanentes sur l’écran. Entre les retours d’expérience d’utilisateurs déçus et les différents tests disponibles sur la toile, la question mérite encore d’être posée en 2024. Alors, faut-il craindre le phénomène de burn in sur votre téléviseur flambant neuf ?