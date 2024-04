Marquage des écrans OLED : bientôt de l'histoire ancienne ?

Ces dernières années, les écrans OLED se sont beaucoup améliorés, et les différents constructeurs ont mis au point des technologies (notamment de décalage dynamique des pixels et de nettoyage de dalle) permettant de réduire l'occurrence de ces brûlures, mais sans jamais réussir à en venir définitivement à bout.

En dépit de ses indéniables atouts en matière de qualité d'affichage (contraste quasi inégalé, couleurs vives, gamme dynamique riche et temps de réponse négligeable), la technologie OLED souffre donc toujours d'une durabilité moins importante que la technologie LCD et reste une source d'inquiétude pour de nombreux utilisateurs… alors même que sa présence se développe de plus en plus, non seulement sur le marché des téléviseurs, mais désormais aussi sur le terrain des moniteurs PC et des ordinateurs portables, entre autres.

C'est dans ce contexte qu'arrive une solution potentielle, découverte par des scientifiques de l'université de Cambridge et publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature.