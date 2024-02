OLED et jeu vidéo : ASUS et MSI étendent leur garantie contre la brûlure des écrans

Du fait même des matériaux utilisés pour concevoir les diodes utilisées sur les dalles OLED, la technologie peut se passer de tout rétroéclairage, souvent à l'origine des multiples défauts des moniteurs LCD. Les noirs sont plus profonds et l'image est plus uniforme. De plus, grâce à l'OLED, on profite d'une épaisseur moindre.

Problème, l'OLED n'a pas que des avantages et la question de la « brûlure » de l'écran a souvent été évoquée. Un souci qui survient généralement lorsque les pixels sont longuement exposés à une image statique.