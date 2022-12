Technologies d’affichage, télés, moniteurs : les 6 innovations immanquables de 2022

Les fabricants nous proposent des écrans au temps de réponse toujours plus bas, aux taux de rafraichissement toujours plus élevés, et avec un panel de fonctionnalités qui continue de s’élargir d’année en année. La qualité d’image est également un point important, les dernières innovations dans ce sens n’ont d’ailleurs pas tardé à s’étendre au marché des moniteurs, on pense évidemment aux technologies QD-OLED et Mini-LED. Du côté des performances, on retiendra surtout l’annonce de moniteurs dont on se demande encore si un taux rafraichissement aussi haut a quelque chose de réellement utile, comme c’est le cas avec le laptop Alienware m17 R5 dont l’une des variantes propose un taux de rafraichissement de 480 Hz pour une définition Full HD.



Nous avons vu passer un bon nombre de moniteurs en test ces derniers mois sur Clubic. Nous avons notamment pu constater que certaines évolutions portent leur fruit, notamment avec l’IPS Black de LG Display que nous avons pu voir s’illustrer sur le Dell UltraSharp U2723QE, ou encore la dernière génération de dalles Fast-IPS que l’on retrouve notamment sur le Corsair Xeneon 32QHD165.



Retrouvez ci-dessous nos dossiers et tests de moniteurs les plus marquants de 2022 :