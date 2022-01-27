Le MiniLED a profondément relancé l’intérêt des téléviseurs LCD, à une période où l’OLED semblait avoir pris une longueur d’avance sur le terrain du contraste et du rendu cinéma. En miniaturisant les LED du rétroéclairage et en multipliant les zones de gradation locale, cette technologie a permis aux TV 4K de gagner en luminosité, en précision HDR et en maîtrise des noirs. Longtemps porté par TCL, pionnier sur ce segment, le MiniLED s’est désormais imposé chez la plupart des grands fabricants. Et son évolution ne s’arrête pas là : avec l’arrivée des premiers modèles MiniLED RGB, capables de produire une lumière plus pure et plus riche en couleurs, les meilleurs téléviseurs LCD entendent bien continuer à rivaliser avec l’OLED, tout en conservant leurs atouts sur les pics lumineux et les grandes diagonales.
Notre sélection des meilleurs téléviseurs mini-LED
- TCL C89K : le meilleur téléviseur MiniLED
- Hisense U7Q : la technologie MiniLED à moins
de 600 €
- Samsung QN900D : le téléviseur mini-LED 8K
- TCL C805 : grande diagonale à petit prix
- Samsung QN90F : le mini-LED abordable de Samsung
- Hisense U8Q : le meilleur rapport qualité/prix du moment
- Hisense UR9S : la nouveauté aux couleurs folles grâce au MiniLED RGB !
TCL C89K : le meilleur téléviseur MiniLED en 2025
- Le record du plus haut pic lumineux !
- Très bon rendu HDR
- Gestion de mouvements et upscaling en progrès
- Des effets de blooming qui restent contenus
- Expérience gaming solide
- Audio au-dessus de la moyenne
- La colorimétrie SDR pourrait être plus précise
- Blooming toujours présent dans certains cas
- Revêtement sensible aux reflets
- Seulement deux ports HDMI pleinement compatibles 2.1
Pourquoi choisir cet écran ?
Le TCL C8K est un téléviseur premium Mini-LED 4K qui se démarque par une fiche technique haut de gamme : dalle QD-Mini LED de 7ᵉ génération, rétroéclairage ultra précis (jusqu’à plusieurs milliers de zones de local dimming) et pic lumineux impressionnant (plus de 5 000 nits mesurés). Il adopte un design « Zero Border » pour maximiser l’immersion, une dalle WHVA (améliorant les angles de vision), et un procédé CrystGlow pour limiter les reflets. Compatibilité complète des formats HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG), rafraîchissement 144 Hz et fonctionnalités gaming (VRR, FreeSync Premium Pro) font de ce modèle un excellent choix tant pour les cinéphiles que pour les joueurs exigeants.
Notre avis
Le TCL C8K coche quasiment toutes les cases d’un modèle haut de gamme réussi : une luminosité spectaculaire, un excellent rendu HDR, des performances gaming solides et un son intégré « Audio by Bang & Olufsen » qui dépasse la moyenne. Bien qu’il ne faille pas le voir comme parfait — la calibration SDR pourrait être affinée, le blooming n’est pas totalement absent et seuls deux des ports HDMI sont pleinement compatibles 2.1 — il propose un rapport qualité-prix très convaincant dans son segment. Pour une utilisation salon mêlant film, sport, gaming et streaming, c’est un achat que nous recommandons. Pour un usage purement cinéphile ultra-haut de gamme (avec angles de vision larges et noir absolu), on peut toutefois envisager l’OLED ou un modèle encore plus haut de gamme.
Hisense U7Q : la technologie mini-LED
à moins de 600 €
Avec le U7Q, Hisense propose un téléviseur Mini-LED qui mise sur l’équilibre entre prix contenu et prestations solides. Un modèle pensé pour séduire les amateurs de cinéma et de gaming.
- Contraste natif élevé grâce à la dalle VA
- Calibrage SDR et HDR très propre en mode Filmmaker
- Compatibilité HDMI 2.1 (VRR 144 Hz, ALLM, eARC)
- Mode jeu performant avec input lag très faible
- Interface Vidaa fluide et complète
- Upscaling efficace
- Bon rapport qualité/prix
- Rétroéclairage Mini-LED peu dense
- Luminosité HDR limitée pour les contenus exigeants
- Palette de couleurs un peu faible pour du QLED
- Revêtement semi-brillant sujet aux reflets
- Télécommande basique, non rétroéclairée
|Diagonale
|65 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|40
|Système d'exploitation
|Vidaa
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Parce qu’il combine un contraste natif élevé, un mode jeu très réactif et une interface fluide, tout en conservant un tarif bien plus accessible que ses concurrents directs.
Notre avis :
Le Hisense U7Q réussit son pari : offrir une porte d’entrée convaincante au Mini-LED sans exploser le budget. Son contraste marqué et ses couleurs équilibrées en mode Filmmaker en font un bon compagnon pour les films et séries. Côté gaming, il coche toutes les cases avec HDMI 2.1, VRR à 144 Hz et un input lag réduit.
Bien sûr, il n’atteint pas la finesse d’un U8Q ou d’un modèle OLED. Le rétroéclairage limité montre ses faiblesses en HDR, la palette colorimétrique reste modeste et les reflets sont visibles dans une pièce lumineuse. Mais pour moins de 600 €, difficile de lui en tenir rigueur.
En somme, le U7Q est un choix malin pour qui cherche un téléviseur polyvalent et moderne, capable d’offrir une belle expérience cinéma et un vrai plaisir de jeu à petit prix.
Hisense U8Q : le meilleur rapport
qualité/prix de 2025
Avec l’U8Q, Hisense signe un téléviseur MiniLED qui frappe fort : luminosité record, contraste puissant et connectique généreuse, le tout à un prix qui reste compétitif.
- Luminosité record, idéale pour l'HDR
- Rétroéclairage MiniLED dense, peu de blooming
- Très bon contraste natif
- Compatibilité HDR complète
- Excellent en jeu : input lag, VRR, HSR
- Système audio optimisé par Devialet
- Connectique généreuse avec USB-C vidéo
- Suivi logiciel annoncé sur 8 ans
- Revêtement brillant sensible aux reflets
- Quelques écarts colorimétriques en sortie de carton
- Blooming encore visible dans certains cas
- Audio manquant légèrement de basses
|Diagonale
|65 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|90
|Système d'exploitation
|Vidaa
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Parce qu’il combine une dalle MiniLED ultra-lumineuse, un mode jeu exemplaire et un système audio signé Devialet, tout en conservant un rapport qualité/prix imbattable.
Notre avis
L’Hisense U8Q s’impose comme l’une des plus belles réussites de 2025 sur le segment MiniLED. Sa luminosité spectaculaire et sa gestion fine des contrastes apportent un rendu HDR percutant, proche de ce que proposent les références les plus chères du marché. Pour le cinéma comme pour le sport ou les jeux vidéo, l’expérience est riche et immersive, avec une dalle fluide jusqu’à 165 Hz et un input lag réduit.
La présence d’un système audio signé Devialet, d’une compatibilité HDR complète et d’un port USB-C vidéo en fait un téléviseur polyvalent et moderne, taillé pour les usages les plus exigeants. Certes, le revêtement brillant et le blooming encore visible rappellent ses limites face aux OLED, mais pour son prix, le U8Q reste une valeur sûre.
En clair, ce modèle marque un tournant pour Hisense : une proposition ambitieuse, élégante et techniquement solide, qui le place parmi les meilleurs choix pour profiter du MiniLED en 2025 sans se ruiner.
Samsung QN90F : le mini-LED
abordable de Samsung
Le Samsung QN90F se présente comme l’un des téléviseurs MiniLED les plus complets de 2025, combinant luminosité impressionnante, filtre antireflet efficace et fonctions gaming haut de gamme.
- Excellents niveaux de luminosité et contraste
- Colorimétrie précise en SDR comme en HDR (Delta E < 2)
- Filtre antireflet "Glare Free" ultra-efficace
- Expérience gaming complète
- Une interface Tizen qui s'améliore
- Consommation électrique maîtrisée
- Toujours pas de Dolby Vision ni de DTS chez Samsung
- Couverture colorimétrique limitée face aux QD-OLED
- Gestion HDR un peu trop "punchy"
- Léger blooming perceptible
- Rendu Atmos limité
|Diagonale
|55 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|Mini-LED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|60
|Système d'exploitation
|Tizen
|Indice de réparabilité
|8.1
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Parce qu’il associe une dalle MiniLED lumineuse, un filtre antireflet redoutable et des options gaming avancées, tout en offrant une image calibrée et polyvalente.
Notre avis
Le QN90F consolide la gamme Neo QLED de Samsung en s’imposant comme une valeur sûre pour ceux qui recherchent un téléviseur MiniLED performant et lumineux. Grâce à son nouveau processeur NQ4 AI Gen3 et à un rétroéclairage à 720 zones, il délivre une image HDR dynamique et bien maîtrisée, avec des contrastes profonds et une colorimétrie précise. Le filtre antireflet Glare Free, d’une rare efficacité, en fait un allié de choix dans les salons lumineux.
Certes, le manque de Dolby Vision et quelques excès de luminance en HDR rappellent ses limites face aux modèles concurrents. L’audio intégré reste correct, sans atteindre l’immersion d’un système dédié. Mais avec son interface Tizen modernisée, sa fluidité en jeu (jusqu’à 165 Hz, input lag réduit) et sa polyvalence d’usage, le QN90F coche toutes les cases d’un téléviseur premium bien équilibré. Un choix solide pour qui veut profiter du MiniLED dans les meilleures conditions.
TCL C805 : grande diagonale à petit prix
Le TCL C805 s’impose comme l’un des meilleurs rapports taille/prix en MiniLED, avec de grandes diagonales accessibles et une image globalement convaincante.
- Rapport qualité/prix /diagonale imbattable
- Belle image SDR et HDR en mode film
- Excellent contraste natif
- Mode jeu jusqu'à 144 Hz
- Consommation électrique
- Léger blooming parfois visible
- Angles de vision étroits
- Reflets gênants avec les contenus sombres
|Diagonale
|55 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QD-MiniLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|30
|Système d'exploitation
|Android TV
|Indice de réparabilité
|7.7/10
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Parce qu’il permet d’accéder à un téléviseur MiniLED de grande taille sans exploser son budget, tout en offrant une image bien calibrée et des fonctions modernes.
Notre avis
Le C805 illustre parfaitement la stratégie de TCL : proposer de grandes diagonales à prix compétitif, sans sacrifier l’essentiel sur la qualité d’image. Sa dalle VA couplée au rétroéclairage MiniLED assure un contraste élevé et une restitution HDR crédible, surtout en mode Film. Si le blooming et les reflets restent ses principales limites, la colorimétrie maîtrisée et la compatibilité complète avec les standards HDR (Dolby Vision, HDR10+) en font un choix solide pour le cinéma comme pour les séries.
Ajoutez à cela un mode jeu performant (input lag mesuré à 9,4 ms et 144 Hz en 4K), une interface Google TV fluide et une consommation contenue, et vous obtenez un téléviseur polyvalent qui séduit par son rapport diagonale/prix imbattable. Un modèle taillé pour ceux qui privilégient la taille d’écran et le confort d’usage, sans viser les sommets technologiques des modèles haut de gamme.
Samsung QN900D : le téléviseur mini-LED 8K
Le Samsung QN900D est le fleuron des TV 8K : design Infinity, traitement d’image dopé à l’IA et upscaling impressionnant.
- Upscaling fabuleux vers la 8K
- Traitements vidéo de haut vol
- Design "Infinity" et boitier OneConnect
- Luminosité explosive en SDR comme en HDR
- Expérience de jeu au top (mais sans upscaling)
- Interface complète et intuitive (à quelques détails près)
- Sans Dolby Vision chez Samsung
- Un blooming contenu, mais parfois gênant
- Effets arc-en-ciel lors de reflets prononcés
- Consommation électrique élevée
|Diagonale
|65 pouces
|Résolution d'écran
|7680 x 4320 pixels - 8K
|Technologie d'écran
|Mini-LED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HGiG, HDR10+ Adaptive
|Fréquence de rafraîchissement
|120Hz
|Fréquence de rafraichissement maximal
|100 / 144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|90
|Système d'exploitation
|Tizen
|Indice de réparabilité
|8/10
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Parce qu’il offre un rendu 8K saisissant grâce à un processeur IA surpuissant, un design raffiné et une expérience multimédia complète, du cinéma au gaming.
Notre avis
Samsung fait de son QN900D une vitrine technologique. L’upscaling vers la 8K est bluffant, même avec des contenus en simple Full HD, grâce à son processeur NQ8 AI Gen3 et ses réseaux neuronaux multipliés. Couplée au rétroéclairage MiniLED, cette intelligence de traitement délivre une image d’une grande précision, avec un contraste solide et une luminosité explosive qui magnifie films et séries.
L’expérience ne se limite pas à l’image. Le boîtier OneConnect simplifie l’installation, tandis que le design Infinity sublime l’intégration dans un salon. Côté audio, le système 6.2.4 de 90 W tire parti du Dolby Atmos et de la fonction Q-Symphony, enrichissant les dialogues et élargissant la scène sonore. Les joueurs ne sont pas oubliés : 4K jusqu’à 240 Hz, VRR, ALLM et input lag inférieur à 10 ms placent ce modèle au sommet pour le gaming.
Tout n’est pas parfait : pas de Dolby Vision, un blooming perceptible et une consommation énergétique élevée. Mais dans l’ensemble, le QN900D s’impose comme le meilleur choix actuel pour qui veut profiter de la 8K dans les meilleures conditions, en particulier sur les grandes diagonales. Un téléviseur ultra-premium pensé pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux.
Hisense UR9S
Premier téléviseur MiniLED RGB à arriver sur le marché, l'Hisense UR9S a su nous convaincre par ses atouts, même s'il ne gomme pas tout à fait la différence avec un téléviseur OLED.
- Rendu HDR impressionnant
- Pic lumineux particulièrement élevé
- Très beau volume colorimétrique
- Traitement antireflet efficace
- Compatibilité Dolby Vision et HDR10+
- Audio Devialet convaincant pour un téléviseur
- Trois HDMI 2.1 et un USB-C DisplayPort 1.4
- Calibration SDR perfectible
- Angles de vision limités
- Blooming encore visible dans certains cas
- Légers halos colorés / débordement chromatique sur mires exigeantes
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Le Hisense UR9S s’adresse avant tout à ceux qui veulent profiter d’un grand téléviseur MiniLED taillé pour le HDR, les pièces lumineuses et les contenus spectaculaires. Son principal argument tient à sa technologie RGB MiniLED, qui ne se contente pas de pousser la luminosité : elle apporte aussi un vrai gain sur le volume colorimétrique, avec des scènes lumineuses plus riches, plus denses et plus éclatantes qu’avec un MiniLED plus classique.
Très à l’aise en journée grâce à sa forte réserve lumineuse et à son traitement antireflet efficace, le UR9S se montre aussi polyvalent. Il prend en charge Dolby Vision et HDR10+, dispose d’une partie audio Devialet convaincante pour un téléviseur, et coche l’essentiel pour le jeu avec HDMI 2.1, VRR, ALLM, Dolby Vision Gaming et une barre de jeu pratique.
Notre avis
Avec le UR9S, Hisense signe l’un des LCD les plus intéressants du moment. Le téléviseur impressionne surtout par son rendu HDR, sa luminosité très élevée et son image particulièrement dynamique dans les grandes scènes lumineuses. Il ne cherche pas à imiter l’OLED sur son terrain, celui du noir absolu et de la précision pixel par pixel, mais pousse très loin les qualités propres au LCD.
Tout n’est pas parfait pour autant. Les angles de vision restent limités, la calibration SDR pourrait être plus rigoureuse en sortie de carton et le blooming n’a pas totalement disparu, avec parfois de légers halos colorés liés au rétroéclairage RGB MiniLED. Malgré cela, le UR9S constitue une démonstration très convaincante de cette nouvelle génération de MiniLED, surtout pour qui cherche un grand téléviseur lumineux, polyvalent et très efficace en HDR.
TV MiniLED : les réponses à toutes vos questions
Qu'est-ce que le MiniLED ?
Il ne faut pas s’y méprendre : le Mini-LED n’est pas une nouvelle technologie d’affichage. Assurément, les marques ont quelque peu abusé d’éléments marketing, de dénominations et d’appellations, pour mettre en avant leur produit, peut-être même plus dans le secteur du téléviseur qu’ailleurs. En réalité, il n’existe que deux grandes familles de technologies d’affichage aujourd’hui accessibles au grand public : les écrans LCD LED et les écrans OLED. Le Mini-LED fait partie de cette première famille.
La nouveauté avec le Mini-LED est résumée dans son nom : les diodes qui constituent le rétroéclairage d’un téléviseur LED sont ici miniaturisées, une technique qui présente plusieurs intérêts, mais qui n’en fait pas pour autant une nouvelle famille d’affichage. L’autre différence entre LED et Mini-LED est la façon d’intégrer ce rétroéclairage au téléviseur. Alors que la majorité des téléviseurs sont rétroéclairés par les bords (Edge LED) et qu’une poignée seulement présente un rétroéclairage complet (FALD - Full-Array Local Dimming), les téléviseurs Mini-LED sont quant à eux tous constitués d’un rétroéclairage complet, du moins pour le moment.
Quels sont les avantages d'un téléviseur Mini-LED ?
Les avantages du Mini-LED sont nombreux, en premier lieu car il combine ceux des téléviseurs LED tout en améliorant des points cruciaux, notamment en matière de qualité d’image. Le Mini-LED profite en effet d’une technologie d’affichage mature, « facile » à produire à un coût bien inférieur à l’OLED, pour des téléviseurs qui ont généralement une bonne durée de vie. La miniaturisation des leds permet quant à elle de produire des images plus lumineuses, d’augmenter le nombre de zones de gradation locale (dimming), et de diminuer les conséquences indésirables du rétroéclairage dont le plus impactant est sans aucun doute le blooming, un effet de halo qui vient entourer les objets lumineux lorsqu’ils sont diffusés sur un fond plus sombre. Il y a aussi des avantages qui ne concernent pas directement l’image : le recours au Mini-LED permet notamment de réduire l’épaisseur des téléviseurs, un bon point pour le design.
Le Mini-LED peut-il rivaliser avec l’OLED ?
Tout dépend de la façon dont est implémenté le Mini-LED, à savoir le nombre de diodes utilisées, leurs tailles, la distance optique entre les leds et la dalle, le nombre de zones de dimming, ou encore le type de dalle utilisée. La profondeur de l’image et la richesse des couleurs peuvent être très bonnes sur des téléviseurs LED, notamment grâce au Quantum-Dots (QLED) mais il y a certains points ou l’OLED reste imbattable : les angles de vision très ouverts, le temps de réponse des pixels (une notion très importante pour les joueurs), et bien sûr le contraste et les niveaux de détails obtenus dans les basses lumières.
En revanche le Mini-LED a largement repoussé les lignes par rapport au LED. La miniaturisation des diodes a permis leur multiplication, ce qui débouche sur des pics lumineux élevés, records même, qui profite grandement aux contenus HDR. L’OLED ne peut pas atteindre de telles luminosités, mais il compense cela par de meilleurs contrastes et des noirs parfaits. Enfin, si les performances en matière de dimming sont largement à la hausse entre FALD et Mini-LED, elles restent loin d’égaler l’OLED qui compte de son côté autant de zones de dimming qu’il y a de pixels.
LG QNED, Samsung Neo QLED, TCL OD Zero, quelles différences ?
Chaque fabricant y va de son appellation, englobant parfois plusieurs termes selon les gammes… Il y a sans conteste un large penchant marketing dans ces appellations, mais elles permettent aussi de distinguer des implémentations différentes entre les constructeurs. Tous les téléviseurs Mini-LED n’offrent pas forcément des qualités homogènes d’une gamme à une autre ou d’un fabricant à l'autre, comme cela est vrai aussi pour les téléviseurs LED et OLED. Chez Hisense, on retrouve par exemple le terme ULED, qui désigne l’offre premium du fabricant, ses premières références Mini-LED sont donc accolées au terme ULED, un choix qui porte à confusion.
Chez LG, le terme QNED signifie qu’il s’agit de téléviseurs recourants à un rétroéclairage Mini-LED, accompagné par les technologies NanoCell et Quantum Dots. Hélas, là aussi, le catalogue du coréen contribue à rendre les choses floues : le fabricant a récemment dévoilé une série QNED avec des téléviseurs qui n’embarquent pas de Mini-LED.
L’offre est un peu plus claire avec Samsung, qui a simplement choisi de reprendre l’appellation QLED et d’y ajouter le mot « Neo » indiquant que l’on a affaire à quelque chose de nouveau qui reprend toutefois les qualités des téléviseurs QLED et des boîtes quantiques.
Enfin, difficile de ne pas dire un mot sur TCL, qui fut le premier a dévoilé un téléviseur Mini-LED avec le TCL 65X10, un an avant tout les autres constructeurs. Le géant chinois possède en effet une petite avance sur ses concurrents et est déjà parvenu à développer sa technologie Mini-LED de troisième génération : OD Zero. Cette appellation fait référence à la distance optique entre les diodes et l’affichage LCD. TCL joue clairement sur son avance sur le Mini-LED pour montrer qu’il détient actuellement la meilleure technologie de rétroéclairage, chose qui reste à voir au travers de nos tests et dossiers.
Le gaming est-il meilleur sur un TV MiniLED ?
Les performances gaming dépendent avant tout de ce que propose le téléviseur en matière de connectiques HDMI, de latence, de temps de réponse, ou de taux de rafraichissement. L'HDMI 2.1 permet notamment de profiter du VRR avec l'Adaptive-Sync, de l'ALLM, ou encore d'une image 4K Ultra HD à 120 Hz sur consoles, et parfois jusqu'à 144 Hz, voire 240 Hz sur PC en abaissant la définition verticale. Le MiniLED améliorera surtout scènes de jeu en HDR grâce à une image beaucoup plus dynamique que celle d'un téléviseur QLED classique.
Comment sélectionnons-nous les meilleurs téléviseurs mini-LED
Afin de vous proposer cette sélection des meilleurs téléviseurs mini-LED, nous testons chaque année, en toute indépendance, les nouveautés du secteur. Pour évaluer leurs performances, nous prêtons attention en priorité aux critères suivants
- Qualité d’image : colorimétrie, contraste, pic lumineux et gestion du HDR mesurés à la sonde.
- Traitement vidéo : fluidité, mise à l’échelle, gestion des mouvements et compatibilité Dolby Vision/HDR10+.
- Expérience audio : spatialisation, clarté, puissance, traitement surround.
- Jeu vidéo : input lag, support VRR, ALLM, 4K à 120 Hz selon les capacités HDMI.
- Interface et connectique : ergonomie, richesse de l’OS, mises à jour logicielles et ports disponibles.
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