Le Hisense U7Q réussit son pari : offrir une porte d’entrée convaincante au Mini-LED sans exploser le budget. Son contraste marqué et ses couleurs équilibrées en mode Filmmaker en font un bon compagnon pour les films et séries. Côté gaming, il coche toutes les cases avec HDMI 2.1, VRR à 144 Hz et un input lag réduit.

Bien sûr, il n’atteint pas la finesse d’un U8Q ou d’un modèle OLED. Le rétroéclairage limité montre ses faiblesses en HDR, la palette colorimétrique reste modeste et les reflets sont visibles dans une pièce lumineuse. Mais pour moins de 600 €, difficile de lui en tenir rigueur.

En somme, le U7Q est un choix malin pour qui cherche un téléviseur polyvalent et moderne, capable d’offrir une belle expérience cinéma et un vrai plaisir de jeu à petit prix.