L’OLED suscite beaucoup d’enthousiasme auprès du public, et pour cause : cette technologie d'affichage offre des avantages conséquents par rapport aux téléviseurs LED, y compris ses variantes QLED et Mini-LED ! Le choix d’une TV OLED n’en demeure pas si simple pour autant, ce pour quoi un comparatif des meilleurs modèles actuellement disponibles, basé sur nos tests et avis d'experts, s’impose.
Notre sélection des meilleurs téléviseurs OLED de 2025
- Le choix de la rédaction : LG OLED evo C4 - tout simplement le meilleur rapport qualité/prix de l'année
- Le meilleur pour Binge-Watcher : Sony Bravia 8 II - son interface et son système audio font la différence
- Le meilleur rapport qualité/prix haut de gamme : Samsung S90F - team W-OLED et QD-OLED à la fois
- Le pire ennemi des reflets : Samsung S95F -luminosité exceptionnelle, revêtement Glare Free… c'est le top
- La meilleure expérience audio : Panasonic Z93A - pas moins de 16 haut-parleurs en réseau dans la barre deson
- Le téléviseur polyvalent : LG OLED G5 - l'expérience premium taillée aussi bien pour le cinéma que pour le jeu.
Comment sélectionnons-nous les meilleurs téléviseurs OLED ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleurs téléviseurs OLED, nous testons toutes les nouveautés du marché en conditions réelles pendant une semaine minimum.
Nous prêtons une attention toute particulière aux critères suivants :
- Design et ergonomie : nous évaluons l’esthétique générale, la qualité des matériaux, la stabilité du support et la richesse des connectiques.
- Qualité d’image : nous mesurons la fidélité des couleurs, le contraste, la luminosité et les performances HDR/SDR à l’aide d’outils de calibration.
- Jeux vidéo : nous analysons la colorimétrie, la latence et les fonctions dédiées au gaming comme le VRR ou les modes spécifiques.
- Qualité audio : nous jugeons la puissance, la spatialisation, les traitements sonores et la compatibilité avec les formats audio.
- Expérience connectée : nous examinons la fluidité de l’interface, la variété des applications, les fonctions connectées et l’ergonomie de la télécommande.
- Consommation électrique : nous comparons la consommation en fonction des modes d’image et des options d’économie d’énergie.
Les téléviseurs les plus satisfaisants à l'issue des tests rejoignent notre sélection des meilleurs modèles du moment.
Pourquoi nous faire confiance ?
Présent depuis plus de 25 ans dans l’univers high-tech, Clubic s’est imposé comme une référence en matière de tests et de comparatifs. Nos journalistes spécialisés passent chaque téléviseur OLED au crible avec un protocole rigoureux mêlant mesures objectives et usage réels.
Forts de dizaines de tests publiés chaque année, nous offrons des avis indépendants et fiables, construits sur une expertise éprouvée et une connaissance approfondie du marché.
Le choix de la rédaction : LG OLED evo C4
Tout simplement le meilleur prix du marché pour un téléviseur OLED d'entrée de gamme de dernière génération.
- Image plus lumineuse, vivante et naturelle
- Performances HDR à la hausse
- Colorimétrie bien respectée
- Interface fluide et complète
- Idéal pour le gaming
- Colorimétrie moins bonne en mode jeu
- Audio correct, mais sans plus
- Télécommande non rétroéclairée
- Risque de burn-in
|Diagonale
|55 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HGiG, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|120Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|40
|Système d'exploitation
|WebOS
|Indice de réparabilité
|8.3
Pourquoi choisir ce téléviseur OLED ?
Le LG OLED C4 est le meilleur rapport qualité/prix du marché sur l’OLED entrée de gamme. Plus lumineux et dynamique que son prédécesseur, il combine une image réaliste, une colorimétrie maîtrisée et des performances HDR en hausse.
Notre avis :
Avec le passage au processeur Alpha 9 Gen 7, le C4 gagne en précision d’image et en réactivité, tout en offrant un pic lumineux supérieur (+20 %), atteignant 1 067 cd/m² sur une fenêtre de 10 %. L’image gagne en éclat et en naturel, avec une excellente couverture colorimétrique (98,7 % DCI-P3) et un contraste toujours exceptionnel grâce à l’OLED. Les scènes HDR bénéficient d’un meilleur relief, et la lisibilité en plein jour progresse sensiblement, même si le revêtement brillant reste sensible aux reflets.
Pensé pour les joueurs, il dispose de quatre ports HDMI 2.1 exploitant toute la bande passante, d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, du VRR et d’un input lag très bas (12,9 ms). En mode jeu SDR, la colorimétrie manque de justesse, mais le HDR avec Dolby Vision IQ et HGiG offre un rendu plus précis. L’audio 2.2 de 40 W est correct sans exceller, et la télécommande Magic Remote reste pratique malgré l’absence de rétroéclairage.
Le meilleur pour Binge-Watcher :
Sony Bravia 8 II
Un téléviseur QD-OLED au rendu cinématographique, précis
et équilibré.
- Une image naturelle et expressive, idéale pour le cinéma
- Colorimétrie maîtrisée, sans excès ni sursaturation
- Des traitements d'image toujours aussi bons
- Système audio intégré très convaincant
- Filtre anti-reflets assez efficace
- Interface Google TV fluide, riche en services
- Luminosité de pointe inférieure aux meilleurs OLED concurrents
- Seulement deux ports HDMI 2.1 (120 Hz max), dont un partagé avec eARC
- Télécommande principale non rétroéclairée
- Paramétrage parfois dispersé entre Google TV et menus Sony
- Pas de HDR10+
|Diagonale
|55 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|LCD
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|50
|Système d'exploitation
|Google TV
Pourquoi choisir ce téléviseur OLED ?
Nous évaluons le Sony Bravia 8 II comme un modèle taillé pour les cinéphiles, offrant une colorimétrie maîtrisée, des noirs détaillés et des traitements vidéos parmi les meilleurs du marché. Il est idéal pour Binge-Watcher vos films et séries préférés !
Notre avis
Le Bravia 8 II s’appuie sur une dalle QD-OLED signée Samsung Display et le dernier processeur XR pour délivrer une image naturelle, riche en détails et fidèle aux intentions artistiques.
La gradation dans les zones sombres est fine, et les modes calibrés studio assurent une parfaite correspondance avec les masters des studios.
Le système audio Acoustic Surface Audio+ impressionne par sa scène sonore ample et localisée, rare pour un téléviseur. L’interface Google TV est fluide et riche en services, même si la connectique se limite à deux ports HDMI 2.1, dont un partagé avec l’eARC. Sa luminosité, en retrait face à LG et Samsung, le destine plutôt à un usage cinéma contrôlé en lumière.
Le meilleur rapport qualité/prix sur le haut de gamme : Samsung S90F
Un téléviseur OLED polyvalent combinant image équilibrée, bon niveau de luminosité et options gaming avancées, à prix contenu.
- Image OLED maitrisée et équilibrée
- Luminosité en progrès sur cette série
- Excellent étalonnage en sortie de carton
- Des traitements d'image qui gagne en finesse
- Nouvelles fonctionnalités IA pratiques
- Seul le modèle 65 pouces utilise une dalle QD-OLED
- Pas de Dolby Vision ni de support DTS chez Samsung
- Attention aux reflets directs
- Risques de burn-in inhérents à l'OLED
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QD-OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|60
|Système d'exploitation
|Tizen
Pourquoi choisir ce téléviseur OLED ?
Le Samsung S90F incarne une porte d’entrée vers la technologie QD-OLED, en reprenant une grande partie des qualités de son grand frère, le S95F, tout en restant abordable (pour un téléviseur OLED).
Notre avis
Sur sa version 65 pouces, équipée d’une dalle QD-OLED, le S90F délivre une image équilibrée et précise, avec un contraste infini, des noirs nuancés et un HDR convaincant culminant à 1 424 cd/m². La colorimétrie est parfaitement calibrée dès la sortie de carton, et l’upscaling assuré par le processeur NQ4 AI Gen 3 restitue textures et détails avec naturel.
L’absence du revêtement Glare Free se traduit par une sensibilité accrue aux reflets, mais la lisibilité reste bonne en environnement lumineux. L’équipement gaming est complet avec VRR, FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, 144 Hz et un input lag mesuré à 9,5 ms. Côté audio, le système 2.2.2 de 60 W est correct mais gagne à être associé à une barre compatible Q-Symphony.
Hormis l’absence de Dolby Vision et de DTS, et le fait que seule la version 65 pouces bénéficie d’une dalle QD-OLED, ce modèle s’impose comme un choix pertinent pour profiter des atouts du QD-OLED sans atteindre les tarifs du très haut de gamme.
Le pire ennemi des reflets : Samsung S95F
Le Samsung S95F combine luminosité record, traitement anti-reflet avancé et polyvalence cinéma/gaming exceptionnelle.
- Luminosité en net progrès
- Contraste, noirs et colorimétrie
- Des traitements d'image qui gagne en finesse
- Revêtement Glare Free idéal pour un usage en journée
- Boitier One Connect et connectivité large
- Nouvelles fonctionnalités IA pratiques
- Toujours pas de Dolby Vision ni de DTS chez Samsung
- Toujours une légère altération en cas de reflets
- Risques de burn-in inhérents à l'OLED
- (Dalle W-OLED sur le modèle de 83 pouces)
|Diagonale
|55 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QD-OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HGiG
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|70
|Système d'exploitation
|Tizen
Pourquoi choisir ce téléviseur ?
Le Samsung S95F est le meilleur pour un usage en plein jour grâce à sa nouvelle dalle de 4ᵉ génération et à son revêtement Glare Free 2.0, l’un des plus efficaces contre les reflets sur un téléviseur OLED.
Notre avis
Avec un pic lumineux HDR à 2 135 cd/m², le S95F offre une image éclatante et lisible même en pleine journée, tout en conservant un contraste infini et une colorimétrie équilibrée. Le traitement anti-reflet réduit drastiquement les sources lumineuses parasites, améliorant la lisibilité sans trop altérer la profondeur des noirs.
Le processeur NQ4 AI Gen 3 gère l’upscaling et le motion processing avec finesse, limitant le judder tout en préservant le naturel des images. Côté gaming, la compatibilité VRR complète, le FreeSync Premium Pro, la certification G-Sync Compatible et la fréquence de 165 Hz assurent une excellente réactivité, avec un input lag mesuré à 9,4 ms.
Le boîtier déporté One Connect facilite l’installation et regroupe une connectique HDMI 2.1 complète. Si l’absence de Dolby Vision et DTS reste une constante chez Samsung, le S95F se distingue par sa gestion de la lumière ambiante, en faisant un modèle de choix pour qui veut profiter de l’OLED sans craindre les reflets.
La meilleure expérience audio : Panasonic Z93A
Le Panasonic Z93A offre image fidèle, audio Technics immersif et fonctions complètes pour cinéma et jeu vidéo.
- Une image OLED profonde et détaillée
- Un système audio au-dessus du lot
- Gestion de mouvements impeccable
- Input lag et jeu à 144 Hz avec Dolby Vision
- HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ avec Precision Details
- Insuffisamment lumineux pour lutter contre les reflets
- Publicités Fire TV et connexion obligatoire à un compte Amazon
- Télécommande massive et non rétroéclairée
- Pas de version sans ce couteux système audio
- Deux ports HDMI 2.1 seulement
- Risque de burn-in
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|170
|Système d'exploitation
|Fire OS
|Indice de réparabilité
|6 /10
Pourquoi choisir ce téléviseur OLED ?
Le Panasonic Z93A se distingue par un système audio Technics 5.1.2 intégré, rare sur le marché, capable d’offrir une restitution Dolby Atmos ample et immersive sans ajout d’équipement externe.
Notre avis
Le Z93A associe une dalle OLED EX à un traitement vidéo HCX Pro AI MK II, garantissant contraste infini, fluidité exemplaire et compatibilité HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ avec Precision Details. L’image, précise et nuancée, bénéficie d’une gestion de mouvements irréprochable.
Son système 5.1.2 Technics de 170 W, optimisé par l’IA, délivre une spatialisation riche et un Dolby Atmos convaincant directement depuis le téléviseur. Cette qualité sonore intégrée dépasse la majorité des solutions embarquées. Fire TV enrichit l’expérience connectée avec de nombreuses applications et Alexa mains libres, malgré la présence de publicités. Le 144 Hz, le faible input lag et le support VRR complètent un ensemble haut de gamme tourné vers l’immersion totale.
Le téléviseur polyvalent : LG OLED G5
Ce téléviseur premium est doté d’une dalle 4-stack, d’une luminosité exceptionnel, d’un excellent upscaling et est bien équipé pour le gaming.
- Un saut générationnel réussi avec le Tandem OLED
- Un rendu amélioré sur les couleurs et hautes lumières
- Mise à l’échelle des contenus maitrisée
- Interface fluide, personnalisable, avec assistant IA utile
- Fonctionnalités gaming très complètes (VRR, ALLM, 4K/120 Hz)
- Design plat pensé pour l’intégration murale
- Consommation énergétique en nette baisse
- Système audio en retrait
- Absence d’HDR10+ et de rétroéclairage sur la télécommande
- Des publicités intrusives dans l'interface
- Pied en option vendu séparément à un tarif élevé
- Risques de burn-in inhérents à l'OLED
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|60
|Système d'exploitation
|WebOS
Pourquoi choisir ce téléviseur OLED ?
Le LG OLED G5 redéfinit la polyvalence en alliant une image éclatante, des couleurs fidèles, une réactivité gaming élevée et une interface intuitive, faisant de lui un véritable tout-en-un pour cinéma, jeux et usage quotidien.
Notre avis
Doté d’une dalle OLED MLA très lumineuse et d’un contraste infini, le G5 délivre une image riche en détails, même dans les pièces éclairées. Le processeur α11 AI Gen 2 optimise la mise à l’échelle et gère les mouvements avec fluidité, offrant une qualité d’image constante sur tous types de contenus.
Sa polyvalence se confirme avec quatre ports HDMI 2.1, un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, un input lag minimal et la compatibilité VRR, G-Sync et FreeSync. WebOS reste complet et fluide, intégrant un large choix d’applications, même si quelques publicités subsistent. Le design fin et mural « Gallery » achève de positionner ce modèle comme une solution élégante et complète pour le salon.
Téléviseur OLED : les réponses à toutes vos questions
Pourquoi choisir une TV OLED plutôt qu’un QLED ou un Mini-LED ?
La question qui revient le plus souvent avant l'achat d'un téléviseur OLED se pose généralement comme ceci : est-ce que je ne fais pas une erreur à choisir un TV OLED, plutôt qu'un téléviseur LED ou MiniLED ? Pour cette raison, nous vous proposons un bref tour d'horizon des différences qui subsistent entre ces deux technologies en préambule de notre sélection. Nous espérons que cela vous permettra d'y voir plus clair afin de faire un choix qui correspond vraiment à vos attentes.
La principale raison de choisir un modèle de téléviseur OLED est de profiter des contrastes « infinis » que cette technologie est capable d’offrir. En se passant de rétroéclairage, une TV OLED est capable d’afficher un noir parfait, et ce sur de minuscules zones puisque les pixels peuvent s’éteindre individuellement. Les téléviseurs QLED comme les Mini-LED nécessitent toujours un rétroéclairage, avec un local dimming (le nombre de zones pilotables) plus ou moins efficace selon les modèles. L’OLED ne présente aucun des défauts liés au rétroéclairage, comme le blooming ou le clouding, et autres effets qui affectent l’expérience de visionnage.
|Les principales différences entre OLED et LED
|Critères
|OLED
|QLED/MiniLED (LCD)
|Technologie
|Pixels auto-émissifs (pas de rétroéclairage)
|Rétroéclairage avec Local Dimming (zones lumineuses)
|Contraste et noirs
|Noirs parfaits, contraste infini
|Contraste élevé, mais blooming possible
|Luminosité
|Moins lumineux, suffisant pour pièces sombres/modérées.
|Très lumineux, idéal pour pièces éclairées
|Durabilité
|Risque de burn-in (brûlures d'écrans avec des images statiques)
|Pas de burn-in, meilleure pour usage intensif
|Couleurs
|Excellente précision, haut volume de couleurs suivant la dalle
|Volume colorimétrique élevé grâce aux Quantum Dots
|Temps de réponse
|Ultra-rapide (de l'ordre de 0.03 ms), parfait pour le gaming
|Moins réactif selon la dalle
|Angle de vision
|Très large, sans perte de qualité
|Angles plus restreints (améliorés selon les modèles)
|Prix
|Plus cher, surtout sur grands formats
|Meilleur rapport taille/prix
Comment fonctionne un téléviseur OLED ?
La technologie OLED fonctionne grâce à des diodes constituées de matériau organique, comme l’indique son acronyme qui signifie Organic Light-Emitting Diodes. La principale particularité de ces diodes est de générer leur propre lumière, chaque pixel peut donc fonctionner de manière indépendante, débouchant sur de fabuleux contrastes, une image de qualité, profonde et détaillée ; in fine une meilleure immersion pour le cinéma.
Quels sont les avantages de l’OLED ?
L’OLED a bien des avantages. En plus de produire des noirs parfaits en éteignant simplement et précisément certaines diodes, et donc de gommer les défauts des téléviseurs LED / LCD, cette technologie garantie des transitions de pixels bien plus courtes avec une réactivité idéale pour les scènes en mouvements rapides, le sport, ou les jeux vidéo. En l’absence de panneau rétroéclairant, la dalle OLED est beaucoup moins épaisse, ce qui permet aux fabricants de produire des téléviseurs qui s’intègrent beaucoup mieux dans un salon ou en fixation murale. L’OLED a également la propriété d’être flexible, ce pour quoi l’on voit apparaître des modèles de téléviseurs enroulables ! Enfin, les angles de vue sont également l’un des points forts de l’OLED, ils sont en effet très ouverts, ce qui signifie que l’image garde sa qualité et ses propriétés même si l’on ne s’installe pas tout à fait en face de l’écran. Ajoutons que les capacités d'un affichage OLED en matière de dynamisme rendent, à notre avis, tout à fait hommage aux contenus HDR, et ce malgré le pic lumineux moins haut que les meilleurs téléviseurs MiniLED. Les contenus à métadonnées dynamiques gagnent à être diffusés sur une TV OLED compatible HDR10+ ou Dolby Vision.
Quels sont les inconvénients de l'OLED ?
La technologie OLED n’a pas que des avantages, mais aussi quelques inconvénients qu’il faut garder en tête. Le premier n’est autre que le pic lumineux, moins important que sur les meilleurs des téléviseurs Mini-LED. Il est en effet préférable d’être dans lé pénombre pour regarder un film ou une série, d’autant que les filtres antireflets sont beaucoup moins efficaces, justement dans le but de ne pas limiter davantage la luminosité de la dalle. L’autre inconvénient qui revient inévitablement sur la table, c’est le marquage de la dalle, ou burn-in. Il s’agit d’un phénomène de rétention qui s’observe lorsque des images fixes sont diffusées trop longtemps à l’écran, ce qui est souvent le cas avec les jeux vidéo. Heureusement, les fabricants prennent des précautions pour éviter ceci avec des outils qui s’améliorent d’année en année. Dernier inconvénient : le prix ! Les téléviseurs OLED les moins chers commencent tout juste à tomber en dessous de la barre des 1 000 €.
Comment lutter contre le marquage de l’OLED ?
C’est simple, pour lutter contre le marquage d'un affichage OLED, il suffit de bien laisser activer les dispositifs anti-marquage développés par les fabricants. Il s’agit généralement d’une série d’outils : décalage de pixels, économiseur d’écran en cas d’inactivité, détection des images fixes comme les hud dans certains jeux, logos, ou bandeau d’informations, afin d’en décaler les pixels et d’en réduire la luminosité, nettoyage régulier des pixels, etc. De votre côté, il sera important de veiller à ce que le téléviseur effectue bien ses nettoyages réguliers appelés « compensation » et qui consistent en une modification de courant dans les cellules, effectué en mode veille. Par conséquent, il vous suffit de laisser régulièrement votre téléviseur en veille, et donc de ne pas le débrancher.
Est-ce que le gaming pose problème à l’OLED ?
On entend souvent dire que les écrans OLED et le gaming ne font pas bon ménage. Des préoccupations et des doutes logiques en raison du phénomène de rétention d’image qui peut frapper les téléviseurs OLED. Les choses ont néanmoins largement évolué depuis plusieurs années, si bien qu’il faut beaucoup de malchance ou d’étourderie, en laissant des images statiques sans jamais réaliser les compensations (nettoyage) en mode veille, pour commencer à voir des traces de marquages permanentes sur son téléviseur OLED. À vrai dire, l’OLED est idéal pour les jeux vidéo. Ses angles de vues permettent de partager sans problème son écran pour jouer entre amis, tandis que son temps de rémanence très court assure une réactivité parfaite et permet dans une moindre mesure de réduire l’input lag (la latence).
Quelle est la durée de vie d’une dalle OLED ?
Il y a durée de vie théorique, et il y a la pratique. Les téléviseurs OLED se sont largement améliorés sur ce point depuis quelques années, les fabricants n’hésitent plus à estimer la durée de vie d’une dalle OLED à environ 30 000 heures, une longévité qui reste inférieure à celles des téléviseurs LED / LCD, sur le papier.
Vous n'avez pas trouvé la TV qui vous convient
dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir le téléviseur adapté à vos besoins :
Découvrez notre comparatif téléviseurs - TV 2025 : pour comparer tous les modèles testés par nos experts.
Par technologie embarquée
Par taille
Par gamme de prix
Par usage
Par Top marques de téléviseurs
- Quelles sont les meilleures TV Samsung ?
- Quelles sont les meilleures TV LG ?
- Quelles sont les meilleures TV Sony ?
- Quels sont les meilleurs téléviseurs Hisense ?
- Quelles sont les meilleures TV TCL ?
- Quelles sont les meilleures TV Panasonic ?
- Quelles sont les meilleures TV Philips ?
Pour l'installation chez soi