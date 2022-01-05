Avec le passage au processeur Alpha 9 Gen 7, le C4 gagne en précision d’image et en réactivité, tout en offrant un pic lumineux supérieur (+20 %), atteignant 1 067 cd/m² sur une fenêtre de 10 %. L’image gagne en éclat et en naturel, avec une excellente couverture colorimétrique (98,7 % DCI-P3) et un contraste toujours exceptionnel grâce à l’OLED. Les scènes HDR bénéficient d’un meilleur relief, et la lisibilité en plein jour progresse sensiblement, même si le revêtement brillant reste sensible aux reflets.

Pensé pour les joueurs, il dispose de quatre ports HDMI 2.1 exploitant toute la bande passante, d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, du VRR et d’un input lag très bas (12,9 ms). En mode jeu SDR, la colorimétrie manque de justesse, mais le HDR avec Dolby Vision IQ et HGiG offre un rendu plus précis. L’audio 2.2 de 40 W est correct sans exceller, et la télécommande Magic Remote reste pratique malgré l’absence de rétroéclairage.