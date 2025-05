Avec son G5, LG fait la démonstration d’un savoir-faire renouvelé pour sa technologie OLED, porté par une dalle de nouvelle génération qui tient largement ses promesses. Plus lumineux, plus efficace, mieux calibré et plus économe, ce téléviseur réussit à surpasser ses prédécesseurs sur de nombreux points, tout en conservant l'ADN que la marque a développé au fil des années sur ses produits OLED. On aurait pu craindre que la suppression de la technologie MLA pénalise l’impact visuel, mais c’est tout l’inverse : le G5 marque un tournant, tant sur le plan du rendu HDR que sur celui de l’équilibre général.



Face à un Samsung S95F, un poil plus démonstratif, ou un Sony Bravia 8 II dont le rendu plaira sans doute plus aux puristes, le LG OLED G5 occupe une position très juste. Il séduit par son homogénéité, la précision de son image, la richesse de ses couleurs, sans jamais trop en faire. Ajoutez à cela une interface bien pensée, des options gaming multiples, une consommation en baisse, et vous obtenez l’un des téléviseurs les plus complets et polyvalents du moment.



Il ne lui manque qu’un système audio plus convaincant, un revêtement antireflet encore plus performant et — peut-être — un brin d'innovation dans son design ou ses fonctions pour viser la perfection. Mais pour quiconque cherche un téléviseur OLED de très haut niveau, le LG OLED G5 s’impose comme un choix solide et résolument pertinent.