Le TCL NXTFRAME A300 Pro s'impose comme une alternative convaincante au Samsung The Frame grâce à un concept où l'esthétique et le côté tableau ne prennent pas le dessus sur ce que doit être un téléviseur. Il profite ainsi d'un design fin et soigné, d'un cadre magnétique interchangeable et d'un revêtement antireflet qui renforcent l'illusion d'un véritable tableau, tandis que ses différentes options d'installation assurent une grande polyvalence.

Côté image, sa dalle QLED 4K VA avec Quantum Dots Pro offre des couleurs riches et un bon contraste, bien que sa luminosité limitée réduise l'impact du HDR. Le mode Tableau exploite quant à lui efficacement la finition mate et propose une sélection d'œuvres qui gagnera à s'étoffer au fil du temps. Enfin, les différences marquées avec cette version A300 Pro, par rapport au A300W, sont bienvenues, avec une barre de son et un caisson de basses qui assurent une qualité audio décente, le tout une nouvelle fois avec un design fin et épuré.

Avec un prix compétitif face au Samsung The Frame, ce téléviseur hybride séduit par son approche mêlant art et technologie, malgré quelques concessions sur la luminosité, les angles de vision et d'autres détails. Un choix pertinent pour les amateurs de design, d'art, mais aussi de cinéma et de gaming.