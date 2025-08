Pour terminer, notons que vous gagnerez sans doute à désactiver le capteur de luminosité ambiante si votre téléviseur en est équipé ; il s'agit néanmoins avant tout une question de goût et de praticité. Si jamais vous estimez que ces réglages ont rendu l'image moins bonne qu'elle ne l'était, ou encore que certains traitements sont trop agressifs, n'hésitez pas à tenter divers ajustements tout en diffusant du sport à l'écran afin de voir les changements, bénéfiques ou non, sur l'image. Bien sûr, il vous est toujours possible de réinitialiser le mode d'image si cela ne vous convient pas.



Ces conseils ne remplaceront certes pas un travail de calibration réalisé à l'aide d'outils professionnels, ni un meilleur moteur de gestion de mouvements pour votre téléviseur. Cela reste malgré tout un bon début pour vous familiariser avec votre TV, ses différents modes d'images, son menu et ses diverses options vidéo pour profiter d'une expérience cinéma plus fidèle et de contenus sportifs plus fluide.