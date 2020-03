Comment choisir la bonne diagonale pour son téléviseur ?

Vous venez de repérer un écran de toute beauté en magasin, et vous vous demandez si cette taille correspond vraiment à ce dont vous avez besoin dans votre salon. Si votre mur est sûrement assez grand pour accueillir l'écran, d'autres critères sont à prendre en compte pour profiter des qualités de votre TV dans les meilleures conditions.



Diagonale, définition d'écran, distance à laquelle vous êtes du téléviseur ou encore le type de contenu, sont autant de critères à prendre en compte avant de passer à la caisse pour acheter l'écran qui vous a tapé dans l'œil. On fait le point pour tout mettre au clair. Comment choisir la taille de son écran TV ? Le choix d'un téléviseur est une décision importante dans le sens ou ce n'est pas le genre de matériel que l'on renouvelle tous les deux ans. Une fois que vous avez votre TV, vous allez surement la garder pendant les cinq à dix prochaines années.



Raison de plus pour faire le bon choix. Taille, format, définition, résolution : attention à ne pas confondre

Pour être sûr que vous ne vous emmêliez pas les pinceaux, voici un rappel des différents termes à ne pas confondre au moment de choisir votre écran. La taille : exprimée en pouces, elle représente la diagonale de l'écran. Exemple : 40 pouces.

: exprimée en pouces, elle représente la diagonale de l'écran. Exemple : 40 pouces. Le format : également exprimé en pouces, il représente le rapport entre la largeur et la hauteur de l'écran. Exemple : une TV avec une taille de 40 pouces peut donc avoir un format 4:3 ou 16:9 ou 21:9.

: également exprimé en pouces, il représente le rapport entre la largeur et la hauteur de l'écran. Exemple : une TV avec une taille de 40 pouces peut donc avoir un format 4:3 ou 16:9 ou 21:9. La définition : c'est le nombre de pixels présent sur l'écran. Exemple : 1920 x 1080 pixels (Full HD).

: c'est le nombre de pixels présent sur l'écran. Exemple : 1920 x 1080 pixels (Full HD). La résolution : c'est le rapport entre la taille de l'écran et sa définition, exprimé en pixels par pouce (ppp). Dans le langage courant, on parle souvent de "finesse d'affichage". Exemple : 55 ppp pour un écran avec une taille de 40 pouces et une définition Full HD.

Quel programme regardez vous sur votre téléviseur ?

Vous êtes plutôt JT et émissions de divertissement ou documentaires animaliers et films ? Évidemment, vous pourrez tout regarder, quel que soit votre écran, mais les types de contenus que vous regardez le plus peuvent vous aider à choisir.



Si vous avez un lecteur Blu-Ray et un abonnement Netflix 4K, cela va automatiquement vous diriger vers une télévision Ultra HD 4K pour en profiter pleinement.



Si vous regardez essentiellement des films, le format 21:9 sans bordures noires pourra peut-être vous séduire.



Enfin, si le téléviseur est pour le salon ou pour une chambre, vous ne choisirez surement pas la même diagonale.



Posez-vous les bonnes questions, et les réponses viendront d'elles-mêmes. Comment calculer la taille de son écran TV ?

En magasin comme sur internet, vous verrez très souvent la taille des téléviseurs affichée en “pouces”.



Alors que les téléviseurs cathodiques étaient mesurés en centimètres, le passage aux écrans LCD nous a largement fait basculer dans une mesure en pouces sous l'impulsion de certains pays anglophones utilisant encore le pouce (inch en anglais).



La taille d'écran représente la longueur de sa diagonale, du coin supérieur gauche à son coin supérieur droit (ou dans l'autre sens).



Connaitre cette taille est important pour que vous puissiez vous rendre compte de la place que va occuper l'écran dans la pièce où vous souhaitez le mettre. Ou à l'inverse, se baser sur l'espace que vous avez dans la pièce pour choisir votre diagonale d'écran (nous allons y revenir).

Si cette mesure est indiquée en pouces et que vous n'avez pas la conversion, vous pouvez la faire rapidement avec votre calculatrice en vous basant sur ces chiffres : 1 pouce = 2,54 cm.



Vous n'avez plus qu'à multiplier la taille en pouce indiqué par le revendeur par 2.54, et vous avez votre diagonale en centimètres.



À l'inverse, pour mesurer la diagonale de votre TV actuelle, vous avez simplement à mesurer la diagonale de votre écran (toujours en centimètres) et la diviser par 2.54, et vous aurez la diagonale en pouces. Comment calculer le recul par rapport à sa TV ?

Pour choisir de manière simple et efficace la taille de votre écran, la donnée la plus importante est sa définition, qui va en grande partie déterminer la densité en pixels des images affichées.



La règle selon laquelle la distance idéale représente 3 à 4 fois celle de votre téléviseur date de l'époque des écrans cathodiques, puis des écrans 720p (HD Ready). Elle n'est donc plus vraiment valable.



Aujourd'hui, si vous achetez un écran avec une définition Ultra HD 4K (voir 8K), vous pouvez vous permettre d'être plus proche de votre écran, car votre œil percevra moins les pixels (image plus fine) que si vous choisissez un écran Full HD par exemple.



Avec la démocratisation des écrans 4K, choisir une grande diagonale est toujours une bonne option pour une expérience plus immersive, mais cela ne veut pas dire que l'on peut coller sa tête à un écran 4K de 50 pouces pour autant... L'importance du champ de vision

L'œil humain a un angle de vision binoculaire d'environ 120 degrés à l'horizontale, mais les contenus que l'on regarde sur notre téléviseur ne sont pas faits pour être regardés avec un champ de vision aussi large.



En effet, pour une bonne reconnaissance des symboles, une bonne discrimination des couleurs et une meilleure appréhension par nos yeux et notre cerveau des éléments affichés à l'écran, le champ de vision idéal est bien plus restreint.



Pour une expérience de visionnage optimal, la SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers) recommande que l'écran couvre 30 degrés de notre champ de vision pour la plupart des programmes TV et des retransmissions sportives.

Ce chiffre monte à 40 degrés pour regarder des films et séries dans le cadre d'un usage “cinéma”. Pour prendre un exemple concret, sur un écran de 55 pouces, cela représente une distance de 1,7 mètre entre vous et le téléviseur. Quelle est la distance idéale entre vous et votre TV ? Pour connaitre la distance optimale, vous pouvez procéder de deux manières.



La première est de prendre la taille et la résolution de votre TV pour obtenir la distance optimale. Utilisons le tableau suivant comme guide pour donner quelques exemples.

Pour ce qui est du calcul de la distance idéale, il existe autant de recommandations que de marques de téléviseurs.



Si votre TV est Ultra HD 4K, Samsung recommande par exemple de multiplier par 1,2 la diagonale de votre téléviseur pour obtenir la distance de visionnage idéale. Pour un écran (UHD) de 55 pouces (140 cm), la distance idéale est donc de 1,68 mètre (140 x 1,2). Pour un écran (UHD) de 65 pouces (163 cm), la distance idéale est de 1,96 mètre (163 x 1,2). Si votre dalle est Full HD il faut plutôt multiplier par 1,6, et donc s'éloigner un peu du téléviseur. La finesse d'affichage étant moins importante, vous devez vous éloigner un peu pour ne pas percevoir les pixels et ainsi moins fatiguer vos yeux. Pour un écran (Full HD) de 40 pouces (100 cm), la distance idéale est de 1,6 mètre (100 x 1,6).

Pour un écran (Full HD) de 49 pouces (123 cm), la distance idéale est de 1,97 mètre (123 x 1,6). La seconde méthode de calcul est de déduire la taille idéale de votre écran par rapport à la distance de visionnage.



Prenons l'exemple suivant : votre canapé se trouve à 2 mètres de votre TV.



Votre écran idéal, pour obtenir une image couvrant un angle de 40 degrés, aura une diagonale entre 49 et 55 pouces pour une dalle Full HD, et entre 65 et 75 pouces pour un écran 4K.



N'hésitez pas à vous référer au tableau ci-dessous pour vous y retrouver. Tableau récapitulatif des distances recommandées Les données présentes dans le tableau récapitulatif sont calculées pour obtenir un angle de vision d'environ 40 degrés et ne représentent que des recommandations. Libre à vous de faire varier cette distance selon votre ressenti et l'espace que vous avez chez vous.