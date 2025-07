HDR, ou High Dynamic Range, signifie littéralement « plage dynamique étendue ». En d’autres termes, c’est une technologie qui permet d’obtenir une image plus proche de ce que l’œil humain perçoit naturellement. Concrètement, cela se traduit par des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants, et une plus grande variété de nuances entre les deux. Les détails dans les scènes très sombres ou très lumineuses sont ainsi mieux restitués, les couleurs paraissent plus intenses, plus naturelles, et l’image gagne en relief et en réalisme.



Ce type de rendu était autrefois réservé aux salles de cinéma haut de gamme. Il est désormais accessible dans nos salons, à condition de disposer d’un écran compatible et d’un contenu encodé en HDR. Mais attention, il existe plusieurs formats HDR, chacun avec ses spécificités et ses exigences techniques. C’est ce que nous allons voir.