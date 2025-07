Choisir un téléviseur, c'est avant tout définir un budget et tenter de s'y astreindre du mieux que possible.



À première vue, on choisit un téléviseur en fonction de son prix et de sa taille, et parfois par rapport à la confiance que nous inspire la marque, le fabricant, ou encore une certaine gamme de produits au catalogue. Toutefois, bien d’autres paramètres sont à considérer pour coller à vos besoins actuels et futurs, pour la bonne raison qu’un téléviseur est un produit que vous conserverez (logiquement) au minimum cinq ans.